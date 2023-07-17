Muğla'da Lojistik Depoda Yangın Çıktı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan bir lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda depoda hasar meydana geldi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla- Aydın kara yolu Bayır Mahallesi yolunda lojistik depoda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve orman ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
Jandarma ekipleri, depo çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel