Muğla'da lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Muğla'da lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduklarının bildirilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Fırtına, Muğla, Güncel, Haberler

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