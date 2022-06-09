Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Datça ilçesinde lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. AA / Sabri Kesen - Güncel Datça Muğla Güncel Haberler

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