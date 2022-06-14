Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Muğla'nın Milas ilçesinde foseptik için kazılan kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Muğla'nın Milas ilçesinde foseptik için kazılan kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pınarcık Mahallesi'nde 5 metre derinliğindeki kuyuya ineğinin düştüğünü fark eden Çeri Kocakaya, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, iş makinesindeki halata bağladıkları ineği, çalışmayla kuyudan çıkardı. İneğin sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. AA / Durmuş Genç - Güncel İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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