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Muğla'da kuyumcudan hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

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Muğla'da kuyumcudan hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlığın zanlısı tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlığın zanlısı tutuklandı.

Emirbeyazıt Mahallesi Kurşunlu Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelen B.B. (22), 3 bilezik alarak kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin taksi ile Marmaris ilçesine gittiğini belirledi. Şüphelinin, bileziklerden birini kuyumcuda bozdurarak döviz aldığı tespit edildi.

Şüphelinin Turunç Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bilezik, 2 çeyrek altın, yarım altın, 90 paunt, 100 dolar ve 6 bin 645 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Muğla Güncel Haberler

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