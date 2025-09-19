Muğla'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Düğerek Mahallesi'nde bir caminin minaresi yıkıldı. Mahalle mezarlığında devrilen ağaçlar bazı mezarlara zarar verdi.

Fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarken bazı çöp konteynerleri de devrildi.

Rüzgarda evinin çatısı uçan Mehmet Pehlivan, AA muhabirine, evine girdikten 5 dakika sonra çatının uçtuğunu belirterek geceyi dışarıda geçirdiğini söyledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinin de yıkıldığını anlatan Pehlivan, işlettikleri marketin de fırtına nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.