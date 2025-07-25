Muğla'da Kürek Sörfü Yaparken Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde paddle board ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı'dan biri, denize düştükten sonra kayboldu. Turan kıyıya ulaşmayı başarırken, Tarakçı için ihbar üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kayboldu.
Akbük Koyu'nda paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı, denize düştü.
Kısa sürede borddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı, Tarakçı ise kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekiplerince kaybolan Tarakçı'yı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel