Muğla'da Kürek Sörfü Yaparken Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kayboldu.

Akbük Koyu'nda paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı, denize düştü.

Kısa sürede borddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı, Tarakçı ise kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekiplerince kaybolan Tarakçı'yı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.