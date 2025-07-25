Muğla'da Kürek Sörfü Yaparken Denize Düşen 2 Kişiden Biri Kayboldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaparken denize düşen 2 kişiden biri kayboldu, diğeri ise kurtarıldı. Olayın ardından arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden 1'i kaybolurken, diğeri ise kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. 2 kişinin olaydan önce kürek sörfü yaptığı anlar sosyal medya hesaplarındaki görüntülere yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyunda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce Semih Turan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Turgay Tarakçı için ekiplerce arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Öte yandan, olaydan önce ikilinin kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

Haber- Kamera: MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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