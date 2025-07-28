Muğla'da Kürek Sörfü Kazası: Turgay Tarakçı İçin Arama Kurtarma Çalışmaları 4. Gününde

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaparken denize düşen Turgay Tarakçı için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Semih Turan ise kurtarıldı. Ekipler havadan ve denizden arama faaliyetlerine devam ediyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden kayıp olan Turgay Tarakçı için 4'üncü günde arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına helikopter desteği de sağlandı.

Olay, 25 Temmuz'da akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyunda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce Semih Turan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Turgay Tarakçı için ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı. Yaşanan kaza öncesi ikilinin kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı'yı arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına bir helikopterle de havadan destek veriliyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / MENTEŞE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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