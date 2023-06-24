Muğla'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor. İl genelinde polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında sürücüleri durdurarak, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuyor. Milas-Bodrum kara yolunda Koru mevkisinden Güvercinlik mevkisine kadar kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İl genelinde polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında sürücüleri durdurarak, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Milas-Bodrum kara yolunda Koru mevkisinden Güvercinlik mevkisine kadar kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Bodrum'a giriş yapmak isteyen tatilciler nedeniyle Torba ve Yokuşbaşı Caddesi ile ilçedeki ara yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Trafik ekipleri, kara yolu ve ilçe girişinde, araçların geçişlerini sağlamak için denetimlerini artırdı.

Menteşe ilçesinde de trafik uygulama noktaları ve ilçe giriş çıkışlarındaki akıllı kavşaklarda yoğunluk yaşandı.

Ekipler, havadan da denetimler yaptı. Uygulama noktalarında ekipler, emniyet kemeri ve cep telefonuyla ilgili uyarılarda bulunup vatandaşlara "hayırlı yolculuklar" diledi.

Marmaris'te ise ilçe girişinde görülen trafik yoğunluğu, Datça yolu boyunca sürüyor. Emniyet ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında tatilcilere uyarı broşürleri verdi.

Ula ilçesindeki "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde de trafikte yoğunluk yaşandı.

Fethiye ilçesinde trafik ışıklarında yoğunluk oluştu. Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı girişinde zaman zaman araç kuyruğu meydana geldi. Jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için denetimler yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum-Milas, Yatağan-Menteşe, Gökova-Marmaris-Köyceğiz kara yollarını helikopterle denetledi.