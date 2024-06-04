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Muğla'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı

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Muğla'da Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketleri incelenirken, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına ve etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığına bakıldı. Ayrıca sebze ve meyve reyonlarında ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi kontrol edildi.

Muğla'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Denetimlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına, etiketle kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığına, son değişim tarihi ile önceki fiyatına baktı.

Ekipler, sebze ve meyve reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Gülşah Savtekin, AA muhabirine, denetimlerin hem rutin olarak hem de vatandaştan gelen şikayetler üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerde fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa ile raf farkı olması ve satıştan kaçınma durumlarında her bir kalem ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını belirten Savtekin, "Denetimlerin önemli ayağını zincir marketler oluşturuyor. Haksız fiyat artışı varsa bunları tutunakla belirleyip Bakanlığımıza gönderiyoruz." dedi.

Özellikle yaz sezonuyla Muğla ve 13 ilçesinde denetimlerin sıklaştırıldığını anlatan Savtekin, vatandaşların şikayetlerini yaparken, fiş, fatura veya fotoğraf çekerek göndermelerini istedi.

Denetimlerin başladığı tarihlerden itibaren marketlerde etiket ve raf fiyatı arasındaki uyumsuzluklarla ilgili şikayetlerin giderek azaldığını vurgulayan Savtekin, kentte yılbaşından bu yana bin 33 firmada 6500 ürünün incelendiğini, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen 185 firmaya da 760 bin 200 lira idari para cezası uygulandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı Muğla Ekonomi Güncel Haberler

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