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Muğla'da Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Gerçekleşti

Muğla'da Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Gerçekleşti
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Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an Kursları arası Hafızlık Bölge yarışmaları Muğla'da yapıldı. Yarışmaya çeşitli illerden Hafız öğrenciler katıldı ve dereceye girenler Türkiye Finaline katılma hakkı kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Kur'an Kursları arası Hafızlık Bölge yarışmaları Muğla'da yapıldı,

Akçaova Hacı Mehmet Çiçek Kur'an Kursu çok amaçlı salonunda düzenlenen yarışmaya Erkek Kur'an kurslarından 7, Kız Kur'an kurslarından 5 Hafız öğrenci katıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vahdeddin Şimşek'in Komisyon Başkanlığını yaptığı yarışmada Muğla İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral ve Ula İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı Komisyon üyesi olarak yer aldı.

Komisyonun sorduğu ayetleri ezberden okuyarak derece elde etmeye çalışan Hafız öğrencilerin kıyasıya mücadelesine aileleri ve kurs hocaları da destek verdi.

Erkekler kategorisinde İzmir'den Yusuf Özel birinci olurken, İkinciliği Afyonkarahisar'dan Muhammed Hamza Çam, Üçüncülüğü ise,Kütahya'dan katılan Yusuf Toruk kazandı.

Kız Öğrencilerde İzmir'den Zehra Nohut birinci olurken, Kütahya'dan Nezahat Ebrar Akın ikinci, Denizli'den Nadiye Merve Özkan üçüncülüğü elde etti.

Birinci öğrenciler Kırıkkale'de düzenlenecek Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından para ödülünün yanı sıra Muğla İl Müftülüğü tarafından da Başkanlık eserlerinden hediye edildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Kültür Sanat Türkiye Kültür Eğitim Güncel

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