Muğla'da kundaklama ve hırsızlık zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 iş yerini kundakladıkları ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 iş yerini kundakladıkları ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aynı gece 2 iş yerinde yangın çıkması, hırsızlık meydana gelmesi ve bir ev ile araca ateş edilmesi olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ile tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.