Muğla'da kulaklığa saklanan uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kulaklığa sakladığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli U.C'nin (25) seyahat ettiği araca yapılan operasyonda, kulaklık içine saklanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.C, emniyetteki işlemlerinin ardından polislerce adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğince çıkarılan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi.