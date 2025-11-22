Haberler

Muğla'da Kreşte Öğrencinin Tartaklandığı Anlar Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir kreşte 5 yaşındaki bir öğrencinin öğretmeni tarafından tartaklanması güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili öğrenci velileri suç duyurusunda bulunurken, öğretmen görevden alındı ve idari soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir kreşte 5 yaşındaki bir öğrencinin öğretmen tarafından tartaklandığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Özel Gündüz Bakımevi ve Kısa Mola Merkezi'nde çalışan bir kişi, 5 yaşındaki bir çocuğun ailesine çocuklarının bir öğretmen tarafından tartaklandığı ihbarında bulundu.

Öğrencinin velileri konuyla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine kreşte yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, çocuğun bir öğretmen tarafından yemekhanede tartaklandığı tespit edildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, çocuğun öğretmen tarafından sertçe sandalyeye oturtularak masaya ittirilmesi yer alıyor.

Öğretmen görevden alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın büyük üzüntüyle tespit edildiği belirtilerek, olaya karışan personelin derhal görevden alındığı ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizim için önceliklidir. Bu tür kabul edilemez olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.