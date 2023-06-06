Muğla'da Koy ve Kıyı Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Muğla Çevre Koruma Vakfı tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Fethiye ilçesinde koy ve kıyı temizliği yapıldı. Emlak Katılım Bankası'nın da desteklediği çalışmada 22 kişilik ekip, yaklaşık 200 kilo çöp topladı. Fethiye Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları da sahil temizliği etkinliği düzenledi.