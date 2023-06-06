Muğla'da Koy ve Kıyı Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi
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Muğla Çevre Koruma Vakfı tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Fethiye ilçesinde koy ve kıyı temizliği yapıldı. Emlak Katılım Bankası'nın da desteklediği çalışmada 22 kişilik ekip, yaklaşık 200 kilo çöp topladı. Fethiye Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları da sahil temizliği etkinliği düzenledi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde koy ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
Muğla Çevre Koruma Vakfınca (MUÇEV) Dünya Çevre Günü etkinlikler kapsamında, ilçenin turistik Göcek Mahallesi'ndeki Ayten, İnceburun ve Günlük koylarında temizlik yapıldı.
Emlak Katılım Bankasının da desteklediği çalışmada 22 kişilik ekip, yaklaşık 200 kilo çöp topladı.
Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşları öğretmen ile gönüllü öğrencilerin de desteğiyle Foça Mahallesi'ndeki Kuş Cenneti bölgesinde sahil temizliği yapıldı.
Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay'ın da destek verdiği etkinlikte 40 torba çöp toplandı.
Fethiye Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, gazetecilere, doğanın korunarak kullanılması gerektiğini söyledi.