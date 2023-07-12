Muğla'da korkutan yangın: 13 iş yeri zarar gördü

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen yangında 13 iş yeri zarar görürken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yangın, Ula ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ula Belediyesi'ne ait fırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda çevredeki ahşap işyerlerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangında 13 iş yeri alevlere teslim olurken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ile havadan, karadan ise itfaiye, arazöz ve TOMA ile müdahale ediliyor. Büyük çaplı maddi zararın meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.