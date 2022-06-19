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Köprü bariyerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Muğla'da otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ayşe Yarar yönetimindeki 10 PA 949 plakalı otomobil, Muğla- Denizli kara yolu Kurudere mevkisinde köprünün bariyerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Ömer ve Elif Yarar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale İtfaiye Amirliği ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Güncel

Denizli İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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