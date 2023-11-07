Muğla'da Konya Karamanlılar Dernek Kurma Çalışmalarına Başladı

Muğla'da yaşayan Konya Karamanlılar, tek çatı altında toplanmak için dernek kurma çalışmalarına başladı. Konya-Karaman Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurma kararı alan Karamanlılar, dernek tüzüğü ve kurucu yönetim kurulu üyelerini belirlemek için bir araya gelecek.

Muğla'da yaşayan Konya Karamanlılar tek çatı altında toplanmak için dernek kurma çalışmasına başladı.

Dernek kurma kararı alan Konya Karamanlılar bir otelde bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Konya- Karaman Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurma kararı alan Karamanlılar, önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek dernek tüzüğü ve kurucu yönetim kurulu üyelerini belirleyecekler.

Muğla'da eğitimci, bürokrat, esnaf ve iş adamlarından oluşan kurucuların ortak kararı olarak alınan karar ile sivil toplum kuruluşu olma yolunda çalışmaların başlatıldığı, en kısa süre içerisinde dernek kuruluş tüzüğünü İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne sunacaklarını açıkladılar. - MUĞLA