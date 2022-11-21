Muğla'da kontrolden çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 AFS 768 plakalı otomobil, Milas- Bodrum kara yolunda belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki su kanalına daha sonra ise refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilden savrulan Yasin Esen, kaza yerinde hayatını kaybetti, Ersin S. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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