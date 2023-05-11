Muğla'da kömür madeni açma izni iptal edilmesine rağmen çalışmalar devam ediyor

ESMA TURAN

Muğla Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, Yatağan ilçesinde iki termik santralin açmak istediği maden ocaklarına karşı açtıkları davayı kazandıklarını ancak santralin mahkeme kararlarına rağmen bölgede kömür çıkarmaya devam ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde köylüler ve çevrecilerin Yatağan Termik Enerji Üretim Şirketi tarafından 2022 yılında yapımına başlanan maden ocaklarına karşı mücadelesi sürüyor.

Muğla Yeşil Yaşam Derneği maden ocağına karşı, 2019 yılında ruhsat iptal davası açtı ve davayı kazandı. Dernek, 2020 yılında da bu sahada Kültür Bakanlığı ile Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. arasında imzalanan protokole karşı açılan ikinci davayı da kazandı. Muğla Yeşil Yaşam Derneği, son olarak 2022 Ağustos ayında Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne kaçak tünellerin durdurulması için dava açtı. Mahkeme, 2023 yılı Mart ayında derneği haklı buldu ve söz konusu işlemin iptaline karar verdi.

"KÖMÜR İŞLETMECİLİĞİ İÇİN KAZANILAN İLK DAVADIR"

Muğla Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, mahkeme kararlarına rağmen maden ocağında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Erol, bölgeden çektiği video da konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu saha, Muğla'nın ilk yeraltı kömür madenciliği için açılan yer ancak bu yerler kaçak. Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., burada kaçak madencilik yapıyor. Bu alanda 3 tane tünel ağzı var. Derneğimiz tarafından açılmış olan ve kazanılan mahkeme kararına rağmen kaçak madencilik yapılmaktadır. Burada 1459 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre açtığımız bir dava var. Bu dava kazanıldı. Arkadaki tüm sahanın ruhsattan taksir davası vardı, o da kazanıldı. Şimdi de Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne kaçak tünellerin durdurulması için açmış olduğumuz davada 'işlemin iptaline' karar verildi. Muğla Valiliği burada hala çalışmayı durdurmuyor, suç işliyor. 3 mahkeme kararına rağmen bu alanda madencilik yapmaya devam ediyorlar. Aşağıda bölgenin en büyük su kaynaklarından birisi var. Muğla Yeşil Yaşam Derneği tarafından açılan ve kazanılan bu dava, Muğla yeraltı kömür işletmeciliği için açılan ve kazanılan ilk davadır."