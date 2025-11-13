Muğla'da Kızılay'a Kan Bağışı Kampanyası Düzenleniyor

Muğla'da 17-21 Kasım'da il genelinde Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenleneceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir ve ilçe belediyesi çalışanlarının gönüllü katılımıyla başlatılan kampanya ile hem farkındalık oluşturmak hem de Kızılay'ın kan stoklarına katkı sunmak hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kan bağışının, toplumsal dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Kızılay'ın kan stoklarını güçlendirmenin herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizen Aras, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin gönüllü çalışanlarıyla bu kampanyaya destek olmaktan gurur duyuyoruz. Kan vermek, bir hayatı yeniden filizlendirebilir. Tüm hemşehrilerimi bu iyilik zincirine katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında 7 ilçe meydanında kan bağışı kabul edilecek.

Kan bağışı noktaları ve tarihleri şöyle:

17.11.2025 / 10: 00 - 18: 00 Menteşe Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi

18.11.2025 / 11: 00 - 18: 00 Bodrum Konacık Hizmet Binası Eğitim Salonu

18.11.2025 / 10: 00 - 18: 00 Marmaris Türkmenistan Parkı

19.11.2025 / 10: 00 - 18: 00 Milas Atapark Meydanı

20.11.2025 / 10: 00 - 18: 00 Ortaca Eski Devlet Hastanesi Bahçesi

21.11.2025 / 10: 00 - 18: 00 Fethiye Uğur Mumcu Otoparkı

21.11.2025 / 10: 00 - 17: 00 Datça MUSKİ Abone İşleri Önü