Muğla'da 'Kitap Yağmuru Projesi' hayata geçirildi

Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesince öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve hedeflerini geliştirmek amacıyla "Kitap Yağmuru Projesi" hazırlandı.

İl Emniyet, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor müdürlüklerinin de paydaşı olduğu proje kapsamında 3 bin öğrenciye Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlık kitabı ulaştırılması hedefleniyor.

Projenin ilk ayağında Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesinde, Bayır Ortaokulundaki 380 öğrenciye yardımcı kaynak kitapları, boya kalemi, kalemlik, diş macunu ve fırçası hediye edildi. Yunus ve trafik polisi ekipleri öğrencileri motosikletlere bindirdi, kısa süreli gösteri sundu.

Kızılay gönüllüleri ve Toplum Destekli Polislik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ve Muğla Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri de öğrencilerle Osmanlı geleneksel sporu matrak ve okçuluk ile voleybol, ip atlama ve çuval yarışı gibi geleneksel çocuk oyunları oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, 3 bin kitabın ilçede bulunan ortaokul öğrencilerine dağıtmayı taahhüt ettiklerini, en kısa sürede bu taahhüdü yerine getireceklerini aktardı.

Sınavların önemine işaret eden Kömürcü, öğrencilerin yardımcı kaynak kitaplarıyla sınavlara hazırlanmalarını çok önemsediklerini ifade ederek, başarılar diledi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz ise öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve hedeflerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Projenin mahalle ziyaretlerinde öğrencilerden gelen taleplerden doğduğunu belirten Gürbüz, Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından projenin Türk Kızılay Menteşe Şubesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile hayata geçirildiğini dile getirdi.

Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun desteği ile İstanbul'dan projeye 3 bin kitap bağışı yapıldığına dikkati çekerek, "Bugün 380 öğrencimize hazırlık kitaplarını teslim ettik. İlçe genelindeki 24 ortaokullarda 5,6,7 ve 8'inci sınıf öğrencilerimize bir ay içinde 3 bin LGS'ye hazırlık kitabı ulaştıracağız. Ayrıca diş macunu ve fırçası, boya kalemi ve kalemlik hediye edeceğiz." dedi.

Projenin sonraki aşamalarında özellikle kırsal mahallelerdeki öğrencilere kırtasiye malzemesi ulaştırmayı planladıklarını anlatan Gürbüz, destekleri için paydaş kurumlara ve gönüllülere teşekkür etti.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas, Bayır Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Balcı, polis ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.