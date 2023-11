Muğla'da Kış Lastiği Zorunluluğu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, ildeki iklim koşullarını dikkate alarak Valilik kararı ile bazı güzergahlarda kış lastiğinin zorunlu olduğunu duyurdu. Genel olarak ılıman bir iklime sahip olmasına karşın Muğla'nın bazı ilçelerinde hava sıcaklığının kış aylarında sıfır derecenin altında seyretmesini ve kar yağışlarına dikkate alan idare kar yağışı alan bölge ve ilçelerde kış lastiğinin zorunlu olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü; "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan 'Kış lastiği kullanma zorunluluğu' ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğ 01 Nisan 2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 5'nci maddesinde 'Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiş, il sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılamayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır' denilmektedir. Yönetmeliğin ilgili hükmüne istinaden, ilimizde trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınan Valilik kararında; Muğla-Denizli, Muğla(Seydikemer) Antalya (Korkuteli) Devlet Karayolu, -Kavaklıdere İlçemizin kar yağışı alan yolları ve Menteşe İlçesi, Yılanlı mevkii istikametinden, Denizli il sınırlarına kadar olan ve kar yağışı alan yollar üzerinde kar yağışı ile birlikte buzlanmalar meydana geldiğinden ve buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar oluşturabileceğinden dolayı, belirtilen yollar üzerinde, aksine bir karar alınıncaya kadar, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemlerde, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği uygulamasının gerektiğinde yapılmasına, İlimizin diğer karayollarında ise her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemlerde, kış lastiği uygulamasının yapılmaması uygun görülmüştür" denilerek belirtilen yolları kullanacak sürücülerin kış lastiği kullanması gerektiği belirtildi.