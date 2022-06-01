Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma Köyceğiz Hisarcık Muğla Güncel Haberler

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