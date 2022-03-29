Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Haberler

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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahte kimlikle yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahte kimlikle yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir kıraathanede yapılan kontrollerde çelişkili ifadeler veren kişiyi gözaltına aldı.

Kendisini Günay Taylan olarak tanıtan kişinin D.A. (48) olduğu belirlendi.

13 farklı "hırsızlık" suçundan 12 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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