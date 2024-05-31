Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerce, Kırcagız Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.