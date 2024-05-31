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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce, Kırcagız Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milas Muğla Güncel Haberler

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