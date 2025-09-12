Haberler

Muğla'da Kereste Deposunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, rüzgarın etkisi ve yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyerek deposu kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zorlar Mahallesi'ndeki kereste deposunun yanındaki işletmede yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

Rüzgarın etkisi ve depoda bulunan boya gibi yanıcı maddelerle birlikte alevler kısa sürede büyüyerek yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, kereste deposu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Haberler.com
500
