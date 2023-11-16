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Muğla'da Kereste Anlaşmazlığı Tartışması: Eniştesini Öldüren Sanığa Hapis Cezası

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde inşaatta kullanılan ağaçlarını vermediği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürmekten yargılanan sanık, 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada savunmasını yaparken, mağdurun kızı ise en ağır cezayı talep etti.