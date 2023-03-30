MUĞLA'DA KAZA 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç, Orman Yangınlarına Müdahale Ekip Amirliği bahçesine uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir kişi öldü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dalyan Mahallesinde meydana geldi. Dalyan'dan Ortanca'ya seyir halinde olan Batuhan Kasapçı (18) idaresindeki 48 AJB 323 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çıkarak Orman Yangınlarına Müdahale Ekip Amirliği bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Batuhan Kasapçı'nın hafif yaralı, yanında yolcu konumunda bulunan Suriye uyruklu Samir Süleyman'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Samir Süleyman, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)