Muğla'da Kayıp İngiliz Turistin Cesedi Bulundu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki İngiliz turist Joseph Alexander Gıfford'un cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu. Gıfford'un cesedi, Köyceğiz'deki tarihi Kaya Mezarları yakınlarında bulundu ve hastane morguna kaldırıldı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki günden beri aranan İngiliz turistin cesedi bulundu.
Dalyan Mahallesi'ne tatile gelen İngiltere vatandaşı Joseph Alexander Gıfford'un (79) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince dron ve iki arama kurtarma köpeğinin de desteği ile arama çalışması başlatıldı.
Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ndeki tarihi Kaya Mezarları mevkisinde bulunan Gıfford'un cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel