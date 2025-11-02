Haberler

Muğla'da Kaybolan Yürüyüşçü, AFAD'ın Çalışmalarıyla Bulundu

Muğla'da Kaybolan Yürüyüşçü, AFAD'ın Çalışmalarıyla Bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan İ.H. (36), AFAD'ın yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu ve güvenli bir alana ulaştırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra dağlık alanda kaybolan kişi, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmasıyla bulundu.

Kargı Mahallesi'nden dün sabah saatlerinde Domuzçukuru mevkisi yönüne yürüyüşe çıkan İ.H. (36) Kızıldağ mevkisinde yolunu kaybederek sarp bölgede mahsur kaldı.

Durumun Muğla AFAD İl Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara gece saatlerinde bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen İ.H, güvenli alana ulaştırıldı.

