Muğla'da kaybolan yaşlı kadının cansız bedeni ormanda bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan Gülfidan Öztaşkın'ın (87) ormanda cansız bedeni bulundu. Öztaşkın'ın cenazesi kesin ölüm nedeni ve zamanının belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi ormanda meydana geldi. 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haberi alınamayan Gülfidan Öztaşkın'ın yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği görevlileri, arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonrasında Öztaşkın'ın kaybolduktan 10 gün sonra orman cansız bedeni bulundu. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Öztaşkın'ın cenazesi kesin ölüm nedeni ve zamanının belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.