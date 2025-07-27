Muğla'da Kaybolan Kürek Sörfücü İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Muğla'da Kaybolan Kürek Sörfücü İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaybolan Turgay Tarakçı'yı bulmak için arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, etkili bir şekilde arama faaliyetlerine devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfüyle denize açılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Akbük Koyu'nda paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Turgay Tarakçı'yı arama çalışmaları, dalgıçlar eşliğinde üçüncü gününde de sürüyor.

Tarakçı'yı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 bot ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri eşliğinde arama çalışmaları yürütülüyor.

Olay

Akbük Koyu'nda 25 Temmuz'da paddle board ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı denize düşmüş, kısa sürede boarddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmış, Tarakçı ise kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Tarakçı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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