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Muğla'da kaybolan kızların cinsel istismar şüphelisi gözaltına alındı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarının bulunması için televizyon programına çıkan Selahattin Y., 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyete getirilmesi sırasında vatandaşların linç girişimini polis önledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarının bulunması için televizyon programına çıkan Selahattin Y., 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyete getirilmesi sırasında vatandaşların linç girişimini polis önledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

?5 yıl önce geldiği Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde oturan ve bahçe ve bakım işlerine bakan Selahattin Y., birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için önceki gün bir televizyon programına katıldı. Kayıp olduğu belirtilen F.T.B. ve B.D. ise bugün aynı televizyon programına çıktı. F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Y. tarafından cinsel istismara uğradıklarını söyledi. Selahattin Y. ise 2 kızın kedisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü. F.T.B. ve B.D.'nin programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selahattin Y.'yi evinde gözaltına aldı. Selahattin Y., sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyen vatandaşlar polis ekiplerince engellendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Selahattin Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Ortaca Muğla Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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