Muğla'da kaybolan kadının cansız bedeni su sarnıcında bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan Gülsüm Yavaş'ın cansız bedeni su sarnıcında bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kayıp olarak aranan Gülsüm Yavaş'ın (57), su sarnıcında cansız bedeni bulundu.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Osman Yavaş, önceki akşam birlikte uyuduğu eşi Gülsüm Yavaş'ın sabaha karşı yanında olmadığını fark etti. Çevrede arama yapan Osman Yavaş, eşine ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, 2 çocuk annesi Gülsüm Yavaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Dron destekli arama yapan ekiplere, mahalleli de destek verdi.

Savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yavaş'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.