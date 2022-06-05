Muğla'da kaybolan kadın bulundu - Haberler

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Muğla'da kaybolan kadın bulundu

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da kaybolan kadın bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan 68 yaşındaki kadın, kardeşinin evinde bulundu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan 68 yaşındaki kadın, kardeşinin evinde bulundu.

Yaka Mahallesi'nde kızıyla yaşayan Esma Bölük'ün dün gece eve gelmemesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yardım talebi üzerine bölgede, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekiplerince arama başlatıldı.

Evine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki kardeşinin yanında bulunan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

112 Acil Çağrı Seydikemer Muğla Güncel Haberler

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