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Muğla'da kaybolan Avustralyalı turisti arama çalışması başlatıldı

Muğla'da kaybolan Avustralyalı turisti arama çalışması başlatıldı

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir haftadır haber alınamayan 62 yaşındaki Avustralyalı turisti arama çalışması başlatıldı. Neil Cooper'ın kaldığı aparta geri dönmemesi ve kendisinden bir haftadır haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir haftadır haber alınamayan 62 yaşındaki Avustralyalı turisti arama çalışması başlatıldı.

İlçeye tatile gelen Neil Cooper'ın kaldığı aparta geri dönmemesi ve kendisinden bir haftadır haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Son olarak 24 Mayıs'ta Antalya'nın Kaş ilçesinde otobüs bileti aldığı ve otobüse binmediği belirlenen Cooper'ın bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Konakladığı apart civarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

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