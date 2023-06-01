Muğla'da kaybolan Avustralyalı turisti arama çalışması başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir haftadır haber alınamayan 62 yaşındaki Avustralyalı turisti arama çalışması başlatıldı. Neil Cooper'ın kaldığı aparta geri dönmemesi ve kendisinden bir haftadır haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.