Muğla'da Kavga Sonucu Yaralanan Otobüs Şoförü Yaşamını Yitirdi

Muğla'da, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Ula ilçesinde kavga sırasında düşüp başından yaralanan, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen otobüs şoförü Sabahattin Burçgün, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

29 Aralık'ta Gökova Mahallesi'nde bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü Sabahattin Burçgün, muavin Ogulcan Berkay Öztürk ile otobüste yolcu olarak bulunan A.A. arasında kavga çıkmıştı.

Kavga sırasında düşerek kafasını çarpan Burçgün, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Menteşe ilçesinde gözaltına alınan A.A. ise tutuklanmıştı.