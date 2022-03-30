Muğla'da kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan şüpheli tutuklandı
AA - Ömer Kundakçı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muğla'nın Dalaman ilçesinde kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Y.B.Y'nin kargo firmasına teslim ettiği çay poşetleri içinde uyuşturucu ele geçirildi.
Evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
AA / Ömer Kundakçı - Güncel