Muğla'da Karabağlar Yaylası'nda İkinci Yangın

Muğla'da Karabağlar Yaylası'nda aynı günde ikinci yangın çıktı. Ekipler güçlükle ilerledikleri yayla yollarında yangına müdahalede bulundu.

Sabah 04.00'da Karabağlar Yaylası Ayvalı mevkiinde çıkan yanında hayvan barınağı ve samanlar yanmıştı. Öğleden sonra ise yine Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası Şeref Kahvesi Küme Evleri mevkiinde elektrik kaynaklı ağaç yangınının eve sıçradığı öğrenildi. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dar yayla yollarında yolun çamurlaşması sonucu itfaiye ekipleri ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler yanan alana toprak serperek alevleri söndürmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA