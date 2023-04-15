Üye Girişi
Haberi Paylaş
Muğla'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bekir Can S'nin kullandığı 64 ACR 344 plakalı kapalı kasa kamyonet, Gölköy Denizli Caddesi'nde S.O'nun kullandığı 58 BE 640 plakalı kamyonla çarpıştı.

Ağır yaralanan kamyonetin sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title