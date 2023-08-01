Muğla'da Kamyonette Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Göçmen Yakalandı, 3 Organizatör Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kamyonette, yataklar arasına gizlenmiş 12 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 3 Türk organizatör gözaltına alındı ve tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonette, kasadaki yataklar arasına gizlenmiş 12 kaçak göçmen yakalanırken, 3 Türk organizatör gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris'te bir kamyonet ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, dün gece, harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin branda ile kapatılan yatakların arasına gizlenen Suriye ve Filistin uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan Türk organizatör H.P., C. C., ve G.G., ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.