Muğla'da kamyonetle çarpışan yangına müdahale aracındaki sürücü ve orman muhafaza memuru yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, yangına müdahale aracıyla kamyonetin çarpışması sonucu araçtaki sürücü ve orman muhafaza memuru yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetle çarpışan yangına ilk müdahale aracındaki sürücü ile orman muhafaza memuru yaralandı.
Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Ali Manisalı yönetimindeki 48 LB 726 plakalı yangına ilk müdahale aracı, Milas-Ören kara yolu Kalınağıl mevkiinde, T.K. idaresindeki 09 C 3579 plakalı, bir kargo firmasına ait kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Manisalı ile aynı araçtaki orman muhafaza memuru Emirhan Kaplan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpışmanın ardından şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.