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Muğla'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Muğla'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Erkan A'nın kullandığı 48 AAV 531 plakalı kamyonet, Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki Emirhan Ö. idaresindeki 48 AED 905 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosikletteki Bahar U. savrulurken, kamyonet ise park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan Emirhan Ö. ve Bahar U, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel

Fethiye Muğla Güncel Haberler

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