Muğla'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Muğla'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kavaklıdere'nin Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Asar'ın kontrolünü yitirdiği 20 RN 578 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bağlı ekipler, sıkışanları araçtan çıkardı. Yaralılar Ali Asar, Türker Fidan, Naci Soner Korkmaz, Cavit Ocak ve İsmail İnce sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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