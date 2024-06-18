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Muğla'da Kamyonet Devrildi: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kimliği belirlenemeyen bir kamyonet ormanlık alanda devrildi. Kazada, kamyonette bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 BON 41 plakalı kapalı kasa kamyonet, Toparlar Mahallesi'nde ormanlık alana devrildi.

Kazada, kamyonetteki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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