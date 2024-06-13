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Muğla'da Kalp Rahatsızlığı Bulunan 2 Günlük Bebek Ankara'ya Sevk Edildi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kalp rahatsızlığı bulunan 2 günlük Simge bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kalp rahatsızlığı bulunan 2 günlük Simge bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün dünyaya gelen Simge Eren'e, fallot teyroloji (kalpte anomali) tanısı konuldu.

Simge bebek, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu.

Tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verilen Simge bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Simge bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine inen ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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