Muğla'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Muğla'nın Bodrum ile Fethiye ilçesinde polis ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.

Muğla'nın Bodrum ile Fethiye ilçesinde polis ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında kadınlara bilgi verildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, KADES tanıtımının yapılabilmesi ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis bu kapsamda bazı alışveriş merkezleri, pazar yeri ve Cevat Şakir Caddesi'ndeki işletmelerde kadınlara uygulama hakkında bilgilendirme yaparak, uygulamanın telefonlarına yüklenmesi konusunda yardımcı oldu.

Fethiye ilçesinde de polis ekiplerince, KADES hakkında kadınlara bilgi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Beşkaza Meydanı'nda, "Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" sloganıyla stant açıldı.

KADES hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, uygulamayı anlatıp bilgilendirici broşür dağıttı. Etkinlikte, bazı kadınların uygulamayı indirmesine yardımcı olundu.

AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum Muğla KADES Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title