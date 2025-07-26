Muğla'da Kadın Şoförler Toplu Taşımada Fark Yarattı

Muğla'da Kadın Şoförler Toplu Taşımada Fark Yarattı
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Muğla'da şehir içi toplu taşımada görev yapan 29 kadın şoför, güler yüzle yolcularına hizmet ederek toplumsal hayatta kadınların görünürlüğünü artırıyor. Kadın şoförler, aldıkları destekle işlerini büyük bir mutlulukla icra ediyor.

Muğla'da şehir içi toplu taşımada görev yapan 29 kadın şoför, yolcularına güler yüzle hizmet veriyor.

Kentte kadınların toplumsal hayattaki görünürlüğünü artırmak ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirilen uygulama ile şehir içi toplu taşımada kadın şoför sayısı arttı.

Şehir içi otobüslerde her gün direksiyon başına geçerek yolcuları inecekleri duraklara güvenle ulaştıran kadın şoförler, güler yüzleri ve dikkatli araç kullanmalarıyla Muğlalıların takdirini topluyor.

Otobüs şoförü Gülcan Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukken babasıyla yolculuk yaparken gördüğü otobüsleri hayranlıkla izlediğini hatırlattı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Karataş, "İşimi severek yapıyorum. Otobüs şoförü olmak bana gurur veriyor. Vatandaşlar bizi gördüğü zaman desteklerini belirtiyor." dedi.

Hanife Duysak ise 4 yıldır bu mesleği yaptığını ifade etti.

Mesleğiyle gurur duyduğunu dile getiren Duysak, yolcuların kendilerine söyledikleri güzel sözler nedeniyle mutlu olduklarını kaydetti.

Gülfiye Yeniakça da en büyük destekçisinin eşi olduğunu vurguladı.

Yeniakça, 2 çocuk annesi olduğunu ifade ederek, "Eşimin desteğiyle bu mesleğe başladım. Çok keyifle otobüsü kullanıyorum. Bazı yolcuların 'Siz erkek şoförlere göre daha iyi kullanıyorsunuz' gibi ifadeleri bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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